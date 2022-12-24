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В Минреинтеграции рассказали о правилах проверок переселенцев
Проводить проверки мест проживания переселенцев будут только в случае обращения правоохранителей в органы соцзащиты при наличии подозрения о неправомерном получении помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
"Мы обязаны проконтролировать целевое использование средств. Вместе с тем не можем допустить, чтобы люди, остро нуждающиеся в денежной помощи, находились под проверками или ошибочно этой помощи избавились. Сейчас, когда раздаются воздушные тревоги, проблемы с электричеством и связью, люди не должны стоять в очереди в органах соцзащиты, чтобы подтвердить актуальность указанного места жительства. Должны четко определить основания, по которым допускается проведение проверок", - заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук.
Поэтому решено проводить проверки мест жительства ВПЛ только в случае обращения правоохранителей в органы соцзащиты населения при наличии подозрения в неправомерном получении помощи. Об этом гражданам обязательно сообщат телефонным звонком.
По словам Верещук, во всех других случаях проведение выборочных проверок мест обитания внутренних переселенцев не допускается.
Теги: проверка, Кабмин, переселенцы
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