- В Укрэнерго сообщили о прекращении работы одной из электростанций15:00
- В Киеве задержали владельца ломбардов "ДНР"13:00
- В Минреинтеграции рассказали о правилах проверок переселенцев09:00
- В Украине продлили коронавирусный карантин17:00
- Зеленский вернулся в Украину12:00
- В работе Приват24 произошел сбой15:00
- В Укрэнерго сообщили о подключении еще одного блока АЭС13:00
- В ОП назвали главные задачи визита Зеленского в США17:00
- В Укрэнерго назвали регионы с самой сложной ситуацией13:00
- Зеленский отправился в США для встречи с Байденом08:00
В Укрэнерго сообщили о прекращении работы одной из электростанций
По состоянию на 24 декабря работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Отмечается, что продолжают действовать определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками.
"В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.
Наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области, возникшая в результате очередных атак дронов 19 декабря, а также на востоке и юге, где Россия нанесла новые артиллерийские удары по прифронтовым районам и повредила объекты энергетической инфраструктуры. Там, где возможно, ремонтные работы идут круглосуточно", - сказано в сообщении.
Теги: электростанция, ограничение, область, электроснабжение
- "Укрэнерго" ограничило электроснабжение в центральной части страны
- "Укрэнерго" ввело плановые отключения света в 7 областях
- "Укрэнерго" ограничивает потребление электроэнергии в семи областях
- Сегодня графики почасовых плановых отключений будут действовать по всей Украине
- В 4 областях Украины отменяются аварийные отключения электроэнергии
- В ряде областей сегодня возможны аварийные отключения света - Укрэнерго
- В "ДНР" запретили вывоз металлолома11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- Укрпочта возобновила доставку соцвыплат на деоккупированных территориях Луганщины15:00
- В Лимане задержали информатора оккупантов11:00
- За сутки на Донетчине российские оккупанты убили четверых гражданских10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Мариуполе оккупанты начали снос разбомбленного Драмтеатра08:00
- В Северодонецке оккупанты продолжают отжимать "бесхозное" жилье17:00
- В Бахмуте работают три "пункта несокрушимости"12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Укрэнерго сообщили о прекращении работы одной из электростанций15:00
- В Киеве задержали владельца ломбардов "ДНР"13:00
- В "ДНР" запретили вывоз металлолома11:00
- В Минреинтеграции рассказали о правилах проверок переселенцев09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- В Украине продлили коронавирусный карантин17:00
- Укрпочта возобновила доставку соцвыплат на деоккупированных территориях Луганщины15:00
- Украинский суд вынес приговор российскому певцу-депутату13:00
- Зеленский вернулся в Украину12:00
- В Лимане задержали информатора оккупантов11:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- В Минреинтеграции рассказали о правилах проверок переселенцев
- В ЛугОВА рассказали о ценах на продукты в "ЛНР"
- В оккупированном Донецке ранены Рогозин и "глава правительства ДНР"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Северодонецке оккупанты продолжают отжимать "бесхозное" жилье
- В ОП назвали главные задачи визита Зеленского в США
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Суд открыл дело о банкротстве ММК им. Ильича
- В Бахмуте работают три "пункта несокрушимости"
- В Лимане задержали информатора оккупантов