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В приложении "Дія" зпустили опрос о дате празднования Рождества

25.12.2022 15:00
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В приложении "Дія" зпустили опрос о дате празднования Рождества

В приложении "Дія" запустили опрос о том, когда праздновать Рождество - 25 декабря или 7 января. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Министр культуры и информационной политики предложил провести в приложении опрос о дате празднования Рождества. Все больше украинцев празднуют его 25 декабря. Так, как это делает большая часть мира. И так, как это было в 1918 году после провозглашения независимости Украинской Народной Республики. Но также многие украинцы предпочитают старый стиль. И празднуют Рождество 7 января", - написал он в фейсбуке.
Голосование продлится с 24 по 30 декабря.



Теги: праздник, Рождество, дата, опрос, Дия
 
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