Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством (ВИДЕО)

25.12.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Рождества Христова, которое отмечается в этот день по григорианскому календарю. Соответствующие видео он выложил на своем Telegram-канале.
Глава государства напомнил, что появление на свет Сына Божия даровало людям надежду на спасение, а также – веру в победу добра и милосердия.
"К сожалению, в этом году для нас все праздники имеют горький привкус. И обычный дух Рождества мы можем ощущать по-другому. Не таким вкусным и теплым может быть ужин за семейным столом. Возле него могут быть пустые стулья. И не такими яркими могут быть наши дома и улицы", - отметил он.
Однако, по словам Зеленского, никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду.
"Мы будем встречать праздники с улыбками и радостью, как и всегда, однако с отличием - не будем ждать чуда, ведь мы творим его сами", - резюмировал глава государства.



Теги: Рождество, поздравление, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх