1 января стартует программа бесплатной замены ламп накаливания на LED

26.12.2022 17:00

В Украине стартует программа замены старых лампочек на новые LED-лампы. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

"С нового года совершеннолетние украинцы смогут бесплатно получить 5 светодиодных ламп вместо старых ламп накаливания и таким образом внести свой вклад в балансировку электросистемы Украины.

Это существенная экономия. К примеру, 50 млн LED-лампочек могут разгрузить работу целого реактора атомной электростанции.

Человеку, который решит воспользоваться программой, нужно предварительно оставить заявку в "Дії", прийти в отделение "Укрпочты" и обменять 5 ламп старого образца на такое же количество светодиодных", — отметили в министерстве.