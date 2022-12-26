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1 января стартует программа бесплатной замены ламп накаливания на LED

26.12.2022 17:00
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1 января стартует программа бесплатной замены ламп накаливания на LED

В Украине стартует программа замены старых лампочек на новые LED-лампы. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.
"С нового года совершеннолетние украинцы смогут бесплатно получить 5 светодиодных ламп вместо старых ламп накаливания и таким образом внести свой вклад в балансировку электросистемы Украины.
Это существенная экономия. К примеру, 50 млн LED-лампочек могут разгрузить работу целого реактора атомной электростанции.
Человеку, который решит воспользоваться программой, нужно предварительно оставить заявку в "Дії", прийти в отделение "Укрпочты" и обменять 5 ламп старого образца на такое же количество светодиодных", — отметили в министерстве.



Теги: Украина, обмен, лампа, LED, Кабмин
 
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