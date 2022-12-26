Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине не будут отменять комендантский час в новогоднюю ночь

26.12.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине не будут отменять комендантский час в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь будут действовать требования комендантского часа, а полиция будет работать в усиленном режиме.
Об этом сообщила пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева в эфире совместного телемарафона.
"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный - есть определенные требования комендантского часа", - сказала она.



Теги: ночь, комендантский час, Новый год, Нацполиция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх