В Украине не будут отменять комендантский час в новогоднюю ночь

26.12.2022 11:00

В новогоднюю ночь будут действовать требования комендантского часа, а полиция будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева в эфире совместного телемарафона.

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный - есть определенные требования комендантского часа", - сказала она.