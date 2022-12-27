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В Минэнерго дали прогноз по электроснабжению на Новый год
Во время новогодних праздников Россия может попытаться нанести значительный удар по энергосистеме Украины. Но в отсутствие новых повреждений украинцы проведут несколько дней с бесперебойным энергоснабжением. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона Єдині новини, пишет Укринформ.
"Россияне не отказались от обстрелов энергосистемы. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год - это одна из таких дат, когда они попытаются максимально нанести ущерб нашей энергосистеме", - сказал он.
В то же время Галущенко подчеркнул, что масштабы возможного обстрела или ущерба оценить сложно. Однако, отметил он, надеется на Вооруженные силы, которые достаточно эффективно защищают небо над Украиной.
Министр также отметил, что в отсутствие обстрелов украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного энергоснабжения по случаю новогодних праздников. По его словам, с каждым днем ситуация в энергетической сфере налаживается: удается увеличить производство электроэнергии и доставить ее потребителям.
"Вся энергетическая отрасль сегодня работает 24/7. И результаты этой работы можно увидеть в любое время", - сказал он.
Теги: ограничение, Новый год, электроснабжение
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