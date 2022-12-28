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Дефицит в энергосистеме вырос из-за остановки некоторых блоков – Укрэнерго

28.12.2022 13:00
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Дефицит в энергосистеме вырос из-за остановки некоторых блоков – Укрэнерго

В среду, 28 декабря, дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме вырос в результате остановки некоторых блоков электростанций из-за обстрела россиянами газовой инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"В то же время, благодаря потеплению уже четвертый день подряд в ночные часы не применяются ограничения потребления.
Однако в результате имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений.
За последние три месяца энергосистема Украины перенесла 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА россиян, в результате которых объекты генерации и системы передачи получили масштабные и сложные повреждения.
Для их восстановления необходимы значительные ресурсы и время. Ремонтные бригады "Укрэнерго", производителей электроэнергии и операторов систем распределения работают непрерывно", – отмечают в регуляторе.



Теги: отключение, дефицит, область, энергоснабжение
 
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