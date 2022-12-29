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Ряд поездов задерживаются из-за обесточивания - УЗ

29.12.2022 11:00
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Ряд поездов задерживаются из-за обесточивания - УЗ

По состоянию на утро четверга несколько поездов задерживаются более чем на 30 минут из-за точечного обесточивания инфраструктуры в результате очередной массированной атаки российских агрессоров. Об этом сообщает Укрзализныця.
Пока что из 77 поездов задерживаются пять:

  • №7/8 Одесса-Главная – Харьков +2:37
  • №1/2 Харьков – Ивано-Франковск +1:07
  • №129/130 Кременчуг – Ворохта +0:39
  • №149/150 Полтава-Южная – Черновцы +0:39
  • №65/66 Умань – Харьков +0:37

При этом Киевская кольцевая электричка сейчас работает по расписанию.
Также сообщается, что поезд №38 Запорожье-Киев прибыл на 20 минут позже, потому что задержался на участке Славгород-Синельниково – посреди колеи лежали обломки сбитого иранского дрона.
В Укрзализныце отметили, что все Крепости несокрушимости на вокзалах имеют резервное питание и принимают людей.
При этом посадка и высадка на поезда идет через подземные переходы, где это возможно. А в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд люди могут с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления.



Теги: Укрзализниця, задержка, поезда
 
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