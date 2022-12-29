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Сегодня утром ПВО сбила 54 российские крылатые ракеты из 69
29.12.2022 13:00
Противовоздушная оборона утром 29 декабря уничтожила 54 российские крылатые ракеты из 69 запущенных врагом. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Противник продолжает ракетный террор против мирных граждан Украины.
Сегодня утром агрессор осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.
По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожены 54 вражеские крылатые ракеты.
Выстоим и победим!", - отметил главком.
Теги: Россия, ПВО, ракетный удар
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