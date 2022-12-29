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В Украине масштабная воздушная тревога

29.12.2022 09:00
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В Украине масштабная воздушная тревога

Утром 29 декабря объявлена воздушная тревога во всех областях Украины.
Как уточнило оперативное командование Юг, войска РФ вывели на боевое дежурство в Черном море два надводных ракетоносителя. В готовности к пуску находятся до 20 ракет Калибр.
В ряде областей тревога звучит уже более двух часов.
"После ночной атаки дронов-камикадзе, враг атакует Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей.
Кроме того, наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов.
Работа противовоздушной обороны возможна по всей территории государства. Оставайтесь в укрытии!", - предупредили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.



Теги: угроза, ракетный удар, воздушная тревога
 
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