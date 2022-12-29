В Украине масштабная воздушная тревога

29.12.2022 09:00

Утром 29 декабря объявлена воздушная тревога во всех областях Украины.

Как уточнило оперативное командование Юг, войска РФ вывели на боевое дежурство в Черном море два надводных ракетоносителя. В готовности к пуску находятся до 20 ракет Калибр.

В ряде областей тревога звучит уже более двух часов.

"После ночной атаки дронов-камикадзе, враг атакует Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей.

Кроме того, наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов.

Работа противовоздушной обороны возможна по всей территории государства. Оставайтесь в укрытии!", - предупредили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.