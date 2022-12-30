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В Украине вводится добровольная регистрация онлайн-медиа

30.12.2022 17:00
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В Украине вводится добровольная регистрация онлайн-медиа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О медиа", который Верховная Рада приняла 13 декабря.
Законопроект вводит в законодательное поле понятие онлайн-медиа и предусматривает для них добровольную регистрацию, которая будет гарантировать им законодательную защиту. Документ предусматривает наказания для нарушителей законодательства.
Согласно законопроекту, если зарегистрированный субъект в сфере онлайн-медиа допускает грубое нарушение, то регулятор применяет к нему штраф. В случае совершения онлайн-медиа в течение одного месяца второго или третьего грубого нарушения после применения штрафа, решение о котором не было отменено в установленном законом порядке, накладывается штраф в двойном размере. Законопроект предусматривает и запрет распространения зарегистрированного онлайн-медиа по решению суда – данная мера применяется в случае совершения в течение одного месяца четвертого грубого нарушения, если за предварительные подобные нарушения были применены штрафы, решения о которых не были отменены в установленном законом порядке.
Законопроект также предусматривает временный запрет распространения незарегистрированных онлайн-медиа, который составляет 14 календарных дней. Временный запрет применяется в случае совершения значительного нарушения, если в течение одного месяца к субъекту было применено пять штрафов за такие нарушения и решение о них не было отменено в установленном законом порядке.
Согласно Регламенту ВР, подписанный президентом закон в дальнейшем будет опубликован в газете "Голос Украины" и через три месяца после этого вступит в силу.



Теги: закон, новости, регистрация, издание, онлайн, Зеленский
 
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