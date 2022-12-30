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Зеленский рассказал о планах врага на востоке

30.12.2022 08:00
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Зеленский рассказал о планах врага на востоке

Враг не отказался от идеи захвата Донбасса и ставит себе задачу сделать это под Новый год. Об єтом в четверг, 29 декабря, заявил в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
"Наиболее остро - Бахмут, Соледар, вся линия в Донецкой области. Враг не отказался от безумной идеи захватить Донбасс... Теперь они ставят себе задачу - под Новый год", - сказал Зеленский.
Он поблагодарил украинских военных, которые "уже который месяц доказывают оккупантам, что это мы будем ставить и достигать целей на своей земле".
"Спасибо всем, кто защищает украинский Донбасс! Всем, кто защищает нашу Харьковщину! Всем, кто держит наш юг! Кто защищает нашу границу... И, кстати, спасибо тем пограничникам, которые вместе со всеми силами обороны бьют врага на фронте. Спасибо бойцам Белгород-Днестровского и Мукачевского пограничных отрядов", - сказал Зеленский.



Теги: Донбасс, план, захват, оккупанты, Зеленский
 
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