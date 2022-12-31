Кабмин утвердил новый порядок учета военнообязанных

31.12.2022 13:00

Кабинет министров 30 декабря утвердил новый порядок воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Утвержден новый порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Порядком предусмотрено осуществление ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины.

Усовершенствованы отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в вопросах организации и ведения воинского учета", - говорится в сообщении.