Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине

31.12.2022 17:00

По предварительным данным, 31 декабря Россия выпустила более 20 крылатых ракет по Украине, ПВО уничтожила 12 из них. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

"Государство-террорист РФ снова нанесло массированный ракетный удар по гражданским объектам нашей страны.

Предварительно, противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

Силами и средствами нашей ПВО уничтожено 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей", - отметил он.