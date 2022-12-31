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Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине

31.12.2022 17:00
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Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине

По предварительным данным, 31 декабря Россия выпустила более 20 крылатых ракет по Украине, ПВО уничтожила 12 из них. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.
"Государство-террорист РФ снова нанесло массированный ракетный удар по гражданским объектам нашей страны.
Предварительно, противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.
Силами и средствами нашей ПВО уничтожено 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей", - отметил он.



Теги: Россия, ракетный удар, Залужный
 
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