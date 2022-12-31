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Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине
31.12.2022 17:00
По предварительным данным, 31 декабря Россия выпустила более 20 крылатых ракет по Украине, ПВО уничтожила 12 из них. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.
"Государство-террорист РФ снова нанесло массированный ракетный удар по гражданским объектам нашей страны.
Предварительно, противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.
Силами и средствами нашей ПВО уничтожено 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей", - отметил он.
Теги: Россия, ракетный удар, Залужный
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