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В Укрэнерго оценили вероятность еще одного блэкаута в Украине

01.01.2023 14:00
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В Укрэнерго оценили вероятность еще одного блэкаута в Украине

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что теоретически вероятность полного блэкаута существует, однако на практике такой опасности он сейчас не видит. Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".
"Я считаю, что худшее мы уже прошли с ракетными атаками, очень на это надеюсь. Динамика этих атак и эффект от тех атак показывает, что россияне имеют все меньшую способность вызывать какие-то возмущения в нашей энергосистеме", - отметил Кудрицкий.
Вследствие превентивных технических мероприятий и отличной работе ПВО энергосистема Украины не получила серьезных повреждений после очередного ракетного удара государства-террориста в субботу, 31 декабря.
"Энергетики делают все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений", - добавили в Укрэнерго.



Теги: электроснабжение, ракетный удар, ситуация
 
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