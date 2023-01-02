Ночью над Украиной сбито 39 "Шахедов" и одна ракета

02.01.2023 11:00

В ночь с 1 на 2 января 2023 года войска РФ нанесли по Украине массированный удар беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136. Об этом сообщает командование Воздушных сил.

Отмечается, что в результате боевой работы противовоздушной обороны Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины все 39 ударных БПЛА были уничтожены.

"К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил и мобильные огневые группы. Все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине западными партнерами", - уточнили военные.

Кроме того, уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10 и управляемая авиационная ракета Х-59.