В Укрэнерго предупредили об аварийных отключениях в Киеве

02.01.2023 15:00

Ночью 2 января войска РФ вновь атаковали дронами энергетическую инфраструктуру Украины, зафиксированы повреждения. Также усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве и центральном регионе, в связи с чем применяются аварийные отключения. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"По состоянию на 11:00 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролируемая. Теплая погода способствует снижению потребления, как на праздники так и в будние дни, соответственно, уменьшилась необходимость применения ограничений в дневные часы суток", - отметили в компании.