Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Укрэнерго предупредили об аварийных отключениях в Киеве

02.01.2023 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Укрэнерго предупредили об аварийных отключениях в Киеве

Ночью 2 января войска РФ вновь атаковали дронами энергетическую инфраструктуру Украины, зафиксированы повреждения. Также усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве и центральном регионе, в связи с чем применяются аварийные отключения. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"По состоянию на 11:00 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролируемая. Теплая погода способствует снижению потребления, как на праздники так и в будние дни, соответственно, уменьшилась необходимость применения ограничений в дневные часы суток", - отметили в компании.



Теги: Киев, авария, отключение, электроснабжение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх