В ряде городов Украины зафиксированы новые температурные рекорды

03.01.2023 10:00

Первый день нового года в Киеве начался с температурных рекордов. Климатическая норма превышена на 13,8 ° С, что соответствует погоде середины апреля. Об этом сообщила геофизическая обсерватория.

По данным климатологов, 1 января впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила 10,3°С тепла, что на 4,4°С выше рекордного значения температуры в этот день 2021 года.

Максимальная температура в столице поднялась до 13,2°С тепла, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2021 года на 4,7°С.

Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 5,5 ° С тепла. Предыдущее рекордное значение было отмечено в прошлом году и равнялось 4,4°С.

Всего 1 января в Украине было установлено 64 метеорологических рекорда, а именно значение максимальной температуры на многих метеостанциях фиксировали в пределах от +10°С до +20°С. Такие показатели являются рекордными для всего месяца января за всю историю метеорологических наблюдений.