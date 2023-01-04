В ГУР рассказали о темпах производства крылатых ракет в РФ

04.01.2023 13:00

В Российской Федерации в месяц производят 15-20 крылатых ракет "Калибр" и около 30 ракет Х-101. Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"По нашим оценкам, они (РФ – ред.) сейчас могут производить примерно 30 единиц Х-101 в месяц. Если говорить о "Калибрах", то мы считаем, 15-20 штук в месяц", - сказал Скибицкий.

В то же время, Скибицкий подтвердил, что РФ уже "залезла" в стратегический запас ракет.

"В целом, по нормативным документам от всего запаса ракет стратегический запас должен составлять 30%. Но они этот резерв уже прошли по всем видам ракет: по "Искандерам", по "Калибрам", по Х-101, по Х-555. То есть у них уже запасов меньше 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них проблемный вопрос пополнения своих запасов", - отметил он.