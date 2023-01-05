Синоптик предупредил о резком похолодании в Украине

05.01.2023 12:00

В Украину идет резкое похолодание с сильными морозами и снегопадами. Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин, передает ТСН.

"С 6 января температура воздуха очень существенно упадет в северо-восточных областях - ночью до минус 17-20 градусов. На западе Украины будет несколько теплее - до минус 10-13 градусов, на остальной территории температура будет колебаться в пределах 10-16 градусов мороза. Также с 6 по 11 января по всей стране ожидаются сильные снегопады и метели", — отметил Щедрин.