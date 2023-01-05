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Синоптик предупредил о резком похолодании в Украине
05.01.2023 12:00
В Украину идет резкое похолодание с сильными морозами и снегопадами. Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин, передает ТСН.
"С 6 января температура воздуха очень существенно упадет в северо-восточных областях - ночью до минус 17-20 градусов. На западе Украины будет несколько теплее - до минус 10-13 градусов, на остальной территории температура будет колебаться в пределах 10-16 градусов мороза. Также с 6 по 11 января по всей стране ожидаются сильные снегопады и метели", — отметил Щедрин.
Теги: Украина, похолодание, прогноз погоды
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