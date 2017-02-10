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"Без меня у вас не встанет даже солнце" - Ефремов снова "прошелся" по Путину (ВИДЕО)

10.02.2017 09:14
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"Без меня у вас не встанет даже солнце" - Ефремов снова "прошелся" по Путину (ВИДЕО)

Российский артист Михаил Ефремов прочел новую миниатюру "Путин капут". Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

В стихах он высмеял общение Владимира Путина с кандидатами на пост президента России, в том числе обыграл заявление пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова об отказе от дебатов, а также общение с народом.

Я говорю им: "Вашу мать!

Вы видно перебрали?

Да как вы можете менять

меня на переправе?"

Я говорю: "На вас креста нет!

Вы рехнулись к февралю!

Без меня у вас не встанет

Даже солнце!", - говорю. 

 

 


Фото: u-news.com.ua

Теги: Донбасс, Путин, миниатюра, Михаил Агранат
 
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