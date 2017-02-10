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"Без меня у вас не встанет даже солнце" - Ефремов снова "прошелся" по Путину (ВИДЕО)
10.02.2017 09:14
Российский артист Михаил Ефремов прочел новую миниатюру "Путин капут". Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
В стихах он высмеял общение Владимира Путина с кандидатами на пост президента России, в том числе обыграл заявление пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова об отказе от дебатов, а также общение с народом.
Я говорю им: "Вашу мать!
Вы видно перебрали?
Да как вы можете менять
меня на переправе?"
Я говорю: "На вас креста нет!
Вы рехнулись к февралю!
Без меня у вас не встанет
Даже солнце!", - говорю.
Фото: u-news.com.ua
Теги: Донбасс, Путин, миниатюра, Михаил Агранат
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