Сторонник "ДНР" и любитель скандалов российский актер Панин станет командиром "ополчения"

17.02.2017 13:25

Одиозный российский актер, скандалист и адепт фейковых "ДНР и ЛНР" Алексей Панин сыграет роль командира ополчения в новом фильме режиссера Владимира Бортко.

«Владимир Владимирович Бортко вместе с писателем Александром Прохановым написали сценарий «Убийство городов». И Бортко пригласил меня на одну из ролей», - рассказал Алексей Панин, передает российский ресурс tvzvezda.ru.

По словам актера, его герой – ополченец с криминальным прошлым. Панин рассказал, что ему близка роль, потому что несколько лет назад его взяли в плен ВСУ в Одессе за то, что он выступал за присоединение Крыма с Россией. После этого он сбежал, а СБУ возбудило против него уголовное дело.