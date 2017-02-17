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Сторонник "ДНР" и любитель скандалов российский актер Панин станет командиром "ополчения"

17.02.2017 13:25
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Сторонник "ДНР" и любитель скандалов российский актер Панин станет командиром "ополчения"

Одиозный  российский актер, скандалист и адепт фейковых "ДНР и ЛНР" Алексей Панин сыграет роль командира ополчения в новом фильме режиссера Владимира Бортко.

«Владимир Владимирович Бортко вместе с писателем Александром Прохановым написали сценарий «Убийство городов». И Бортко пригласил меня на одну из ролей», - рассказал  Алексей Панин, передает российский ресурс tvzvezda.ru.

 По словам актера, его герой – ополченец с криминальным прошлым. Панин рассказал, что ему близка роль, потому что несколько лет назад его взяли в плен ВСУ в Одессе за то, что он выступал за присоединение Крыма с Россией. После этого он сбежал, а СБУ возбудило против него уголовное дело.


Фото: tvzvezda.ru/

Теги: Донбасс, кино, Алексей Панин, командировка
 
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