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Монолог Жванецкого "Ты еврей?" поднимет настроение (ВИДЕО)

18.02.2017 17:25
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Монолог Жванецкого "Ты еврей?" поднимет настроение (ВИДЕО)

Тонкий юмор Жванецкого всегда поднимает настроение. Этот монолог о том времени, когда правду о своей национальности нужно было держать в тайне. А это удавалось не всегда. Слушайте, пожалуйста.


Фото: https://isralove.org/

Теги: Донбасс, юмор, Михаил Жванецкий, евреи
 
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