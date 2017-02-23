Умер актер - звезда «Жестокого романса» и «Узника замка Иф»

23.02.2017 11:00

В возрасте 78 лет ушел из жизни известный российский актер театра и кино Алексей Петренко. О его смерти сообщили на сайте Союза кинематографистов России, передает Апостроф.

Причины смерти артиста пока неизвестны. Он ушел из жизни 22 февраля.

Петренко родился в 1938 году в селе Чемер Черниговской области, он окончил Харьковский театральный институт.

Артист работал в Ленинградском театре имени Ленсовета, Московском драматическом театре на Малой Бронной, во МХАТе. С 2010 года он входил в Патриарший совет по культуре.

Петренко много снимался в кино, на его счету более 70 ролей в фильмах. Самые известные из них — "ТАСС уполномочен заявить", "Жестокий романс", "Узник замка Иф", "Сибирский цирюльник", "Утомленные солнцем-2".

Одной из последних киноработ Петренко стал фильм "Виктор", где он играл вместе с Жераром Депардье и Элизабет Херли.

Источник: from-ua.com