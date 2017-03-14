Россия перебросила спецназ в Египет: каковы мотивы Кремля

14.03.2017 12:17

Россия перебросила отряд спецназа на границу с Ливией в Египте

Как передает Politeka, об этом пишет Reuters со ссылкой на свои военно-дипломатические источники.

Сообщается, что на египетскую авиабазу в городе Сиди-Баррани перебросили отряд из 22 бойцов и беспилотники. Источники агентства также сообщают, что россияне находятся и на базе в Мерса-Матрухе.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров назвал сообщение Reuters «уткой». Однако анонимный американский чиновник в беседе с Reuters предположил, что Россия, таким образом пытается восстановить свое влияние в ближневосточной стране.

По его мнению, целью этого размещения должна стать «поддержка командующего ливийской армии Халифы Хафтара», который потерпел поражение в боях с повстанцами из Бригады обороны Бенгази.