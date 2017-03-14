Турецкий гнев: Швейцария стала новой мишенью Анкары после Нидерландов

14.03.2017 13:20

В Турции возмутились призывом швейцарской газеты проголосовать против конституционных реформ Эрдогана

Конфликт Турции и Нидерландов распространился на Швейцарию, где 13 марта крупнейшая газета страны Blick опубликовала редакционную статью под названием «Проголосуйте «Против» диктатуры Эрдогана», передает Politeka.

В статье, опубликованной специально на двух языках – турецком и немецком, и которую разместили на первой полосе, призывают граждан Турции, проживающих в Швейцарии, проголосовать «против» на референдуме по изменению конституции. Издание называет эти изменения попыткой Эрдогана установить единоличную, диктаторскую власть.

Как передает Dailysabah, спикер МИД Турции Хусейн Муфтуоглу жестко раскритиковал издание, сообщив, что Blick позволило себе унизить президента Турции и ввело в заблуждение читателей относительно референдума, намеченного на 16 апреля.

«Мы не можем принять эти обвинения. Мы решительно осуждаем издание швейцарской газеты Blick, которое включает в себя оскорбления в адрес президента Эрдогана и вводящие в заблуждение замечания относительно референдума по пакету поправок к Конституции в нашей стране», – сказал он.

Отметим, что турецкие министры планировали посетить европейские страны с целью убедить проживающих там граждан Турции проголосовать за поправки в конституцию. В Германии, где проживает крупнейшая турецкая община, запретили выступление турецких чиновников, однако конфликт с соседними Нидерландами перерос в настоящую дипломатическую войну, в результате которой Анкара и Гаага фактически заморозили отношения.

Напомним, конфликт между Турцией и Нидерландами начался 11 марта, когда глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу планировал принять участие в митинге в Роттердаме, чтобы убедить граждан Нидерландов с двойным гражданством поддержать изменения в конституции Турции. Однако власти Нидерландов аннулировали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции.

Такой инцидент Чавушоглу назвал «неприемлемым скандалом».

За своего главного дипломата вступился и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он пригрозил Нидерландам ответными мерами после отказа выдать разрешение на посадку самолета Чавушоглу. Он назвал решение Нидерландов «остатками нацизма и фашизма», а сам Чавушоглу ранее пригрозил Нидерландам экономическими и политическими санкциями.

Источник: politeka.net