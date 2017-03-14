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У Путина приняли беспрецедентное решение в ответ на продление санкций ЕС
13 марта Евросоюз продлил персональные санкции против 150 россиян и 37 организаций, которые угрожают территориальной целостности Украины.
В ответ на политику ЕС в Госдуме РФ одобрили решение освободить от уплаты налогов попавших под ограничительные меры. Российские депутаты настолько “обиделись” на Запад, что решили принять документ “задним числом” с 1 января 2014 года, пишет “Диалог.UA”.
“Морально тяжело существовать в социуме, где тебя постоянно пытаются использовать в различных извращенных формах. К примеру, Госдума одобрила предложение не платить налоги тем, кто подпал под западные санкции. Ротенбергам тяжело, их можно понять…, ребята так поиздержались от санкций Запада, что не в силах нащупать в кармане ломаный грош”, - прокомментировал решение политиков российский журналист Саша Сотник.
Он привел в пример несколько фамилий топ-чиновников, заинтересованных в принятии Госдумой соответствующего решения.
“Так вот это – наши государственные лишенцы. Откройте на досуге список этих оборванцев – и горькие слезы сострадания сами брызнут из ваших глаз”, - пишет Сотник. Теперь все россияне будут платить больше: после нового решения российской элиты будет повышен НДС. “Это означает, что платить будет каждый россиянин, и за каждый шаг. Тотально, за все...", - разочаровал Сотник.
Теги: Донбасс, Европейский союз, Путин, санкции
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