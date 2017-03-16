- У Порошенка вказали на "брехливий" провал Кремля18:15
- Судьба Украины почти решена нидерландскими избирателями17:28
- Путин положил глаз на топливно-энергетическую сферу Ирака16:48
- ЕС перевел Украине 600 млн евро16:02
- Скандал в Европарламенте: французы поддержали «референдум» в Крыму – фото13:37
- Новый постпред США при ООН жестко высказалась по поводу России12:22
- Скандал в США: опубликованы кадры корабля РФ, подкравшегося к подлодкам ВМФ — фото11:08
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса10:45
- Самойлова рассказала о скандальной поездке в Крым в 2015 году10:10
- Чарли Ханнэм рассказал о причинах отказа сниматься в "50 оттенках серого"07:52
Скандал в Европарламенте: французы поддержали «референдум» в Крыму – фото
Представители команды Марин Ле Пен в Европарламенте выступили с антиукраинскими заявлениями
Об этом сообщила нардеп Виктория Войцицкая, передает Politeka.
Нардеп сообщила что представители французской праворадикальной партии Национальный фронт, которую возглавляет одиозный политик Марин Ле Пен, отметились рядом скандальных, антиукраинских заявлений.
Представители команды Ле Пен повторяют тезис о том, что Майдана являлся государственным переворотом, не признают захват Крыма аннексией. При этом у Ле Пен не видят нарушения прав людей в оккупированном Крыму и признают так называемый «референдум».
Впрочем, в посте, который вышел через несколько минут, нардеп сообщила, что в целом позиция Европарламента является проукраинской. Депутаты поддерживают территориальную целостность Украины, осуждают нарушения прав человека на оккупированных территориях и требуют освобождения заложников и политзаключенных Кремля.
Напомним, что что 15-16 марта в Страсбурге в Европейском парламенте проходит парламентский комитет ассоциации. В насыщенной повестке дня много сугубо украинских проблем. Речь идет о ситуации на Донбассе, санкциях против РФ, реформах в Украине. Также будет обсуждаться безвизовый режим, нарушение прав человека в Крыму.
Теги: Донбасс, Крым, Франция, референдум, француз
- В "день тишины" перед референдумом Крым пестрит агитацией
- Виктор Янукович: "В потере Крыма виноваты нынешние правители" (ВИДЕО)
- Решение о вхождении Крыма в состав России "убило" российскую биржу
- Крымский референдум: небывалая активность и сражения на чужой территории (ВИДЕО)
- Французский политик призвал ввести санкции против Украины
- Официальное решение: в Крыму пройдёт референдум
- В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС18:30
- Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе17:55
- За минувшие сутки в АТО четверо бойцов ВСУ получили ранения, - сводка16:56
- Местные боевики массово покидают "войска" "днр", - ГУР МОУ14:30
- "Вытираны новороссии" обижаются, что Россия не оценила их "подвигов"14:15
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи13:25
- Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»11:18
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Неопрятные билборды «украшают» весенние улицы08:25
- В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС18:30
- У Порошенка вказали на "брехливий" провал Кремля18:15
- Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе17:55
- Аудитор для НАБУ: Брауна продвигают люди Фирташа17:48
- Судьба Украины почти решена нидерландскими избирателями17:28
- Парасюка хотят лишить неприкосновенности17:15
- Анджелина Джоли произнесла пламенную речь об интернационализме17:01
- За минувшие сутки в АТО четверо бойцов ВСУ получили ранения, - сводка16:56
- Путин положил глаз на топливно-энергетическую сферу Ирака16:48
- В Украине появится реестр всех военнообязанных16:30
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- Тайная жизнь Лугандона
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса