- У Порошенка вказали на "брехливий" провал Кремля18:15
- Судьба Украины почти решена нидерландскими избирателями17:28
- Путин положил глаз на топливно-энергетическую сферу Ирака16:48
- ЕС перевел Украине 600 млн евро16:02
- Скандал в Европарламенте: французы поддержали «референдум» в Крыму – фото13:37
- Новый постпред США при ООН жестко высказалась по поводу России12:22
- Скандал в США: опубликованы кадры корабля РФ, подкравшегося к подлодкам ВМФ — фото11:08
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса10:45
- Самойлова рассказала о скандальной поездке в Крым в 2015 году10:10
- Чарли Ханнэм рассказал о причинах отказа сниматься в "50 оттенках серого"07:52
Скандал в США: опубликованы кадры корабля РФ, подкравшегося к подлодкам ВМФ — фото
Американские разведчики заметили разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» у базы подводных лодок Военно-морского флота США
Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь источники во властных структурах США, передает Politeka.
Отмечается, что судно было обнаружено примерно в 37 км (23 мили) к юго-востоку от американской военной базы Кингс-Бэй в штате Джорджия.
Напомним, ранее российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» был замечен 15 февраля у восточного побережья США. Судно прошло примерно в 55 км от базы подлодок США в штате Коннектикут и все это время оставалось в международных водах.
Тогда член палаты представителей от Коннектикута Джо Кортни заявил, что подобные действия «недопустимы и являются агрессивными». По его словам, это явная проверка того, насколько решительно настроена новая администрация США.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп тогда заявил, что мог бы отдать приказ расстрелять российский корабль, однако «это не круто».
Теги: Россия, США, Донбасс, МВФ, корабль
- Обама "болеет" за Украину: "Одних слов недостаточно, мы готовим реальную помощь" (ВИДЕО)
- Посол США в Украине пояснила, как остановить войну на Донбассе
- Опять "Обама виноват": российскому спортсмену вручили "золото" под гимн США (ВИДЕО)
- МИД России обвиняет США в переброске десанта во Львовскую область
- Россия может нарваться на "быстрый ответ и серьезные последствия"
- Помощники Трампа до президентских выборов активно общались с российской разведкой - СМИ
- В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС18:30
- Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе17:55
- За минувшие сутки в АТО четверо бойцов ВСУ получили ранения, - сводка16:56
- Местные боевики массово покидают "войска" "днр", - ГУР МОУ14:30
- "Вытираны новороссии" обижаются, что Россия не оценила их "подвигов"14:15
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи13:25
- Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»11:18
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Неопрятные билборды «украшают» весенние улицы08:25
- В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС18:30
- У Порошенка вказали на "брехливий" провал Кремля18:15
- Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе17:55
- Аудитор для НАБУ: Брауна продвигают люди Фирташа17:48
- Судьба Украины почти решена нидерландскими избирателями17:28
- Парасюка хотят лишить неприкосновенности17:15
- Анджелина Джоли произнесла пламенную речь об интернационализме17:01
- За минувшие сутки в АТО четверо бойцов ВСУ получили ранения, - сводка16:56
- Путин положил глаз на топливно-энергетическую сферу Ирака16:48
- В Украине появится реестр всех военнообязанных16:30
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- Тайная жизнь Лугандона
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса