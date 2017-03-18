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В небе над Канадой столкнулись самолеты, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)
18.03.2017 13:22
В результате столкновения самолетов в небе над Канадой погиб один человек, еще трое ранены, столкнулись два малых самолета, передают украинские СМИ со ссылкой на CBC News.
Сообщается, что погибший — пилот одного из самолетов. Один из самолетов рухнул на парковочную площадку, а другой — на крышу торгового центаPromenades Saint-Bruno в окрестностях Монреаля. Работают спасатели. В Сети опубликованы видео и фото с места происшествия.
Оба самолета — собственность летной школы, которая находится у населенного пункта Сент-Хьюберт. В летной школе никак не прокомментировали трагедию.
Фото: www.cbc.ca
Теги: Донбасс, Канада, жертвы, столкновения, самолеты
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