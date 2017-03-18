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Война на Донбассе и смерть российского постпреда в Совбезе ООН Чуркина - блогер нашел прямую связь
По мнению украинского блогера Карла Волоха, постотянного представителя России в Совете безопасности ООН Виталия Чуркина устранили для того, чтобы скрыть вину России в конфликте на востоке Украины, пишет dialog.ua.
Проанализировав высказывания российских политиков, можно понять почему был убит постоянный представитль России при ООН Виталий Чуркин.
«После начала слушаний в суде уголовном ООН президенту РФ Путину стало необходимо доказать, что бредовая, с точки зрения украинского и международного права бумажка, с призывом ввести войска, которую заставили подписать президента-беглеца Януковича, вовсе не использовалась как повод для вооруженного вмешательства в Украине, а была едва ли не частным письмом, на которое Путин и внимания не обратил и которое даже в Кремле не регистрировали», – написал Карл Волох на своей странице в Facebook.
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Димтрий Пеской заявил, что никакого официального псиьма от Виктора Януковича в администрацию президента не поступало.
Фото: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, смерть, Виталий Бала
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