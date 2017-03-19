Китай настроился на Зимнюю Олимпиаду

19.03.2017 09:29

Как сообщалось в докладе о работе правительства, в 2016 году торговый оборот рынка экономики совместного пользования Китая составил 3 трлн 450 млрд юаней.

Китай внёс проведение Зимней Олимпиады в стратегию скоординированного развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй.

Поставленная цель - «привлечь 300 млн китайцев к снегу и льду» будет способствовать развитию зимних видов спорта, строительству новых беговых дорожек, а также спортивной инфраструктуры в городах и посёлках.

«Цифровой дом» - новое явление в КНР. Под цифровой семьёй понимается соединение и управление различными электронными приборами в доме, а также внедрение здоровой медицины, электронного управления и электронной коммерции в семьях.

В 2016 году объём розничных онлайн-продаж в деревнях Китая достиг 894 млрд 540 млн юаней, что составило 17.4% от общего масштаба онлайн-продаж по стране.

«Женьмин Жибао»