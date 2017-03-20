Эксперты подсчитали потери россиян из-за санкций

20.03.2017 15:30

Стало известно, сколько потеряли граждане РФ из-за ответных санкций

Как передает Politeka со ссылкой на «Газета.Ру», российские эксперты подсчитали, что в среднем, каждый гражданин РФ теряет 4380 рублей ежегодно по причине контрсанкций.

«Были рассчитаны денежные потери потребителей в годовом выражении: при неизменной структуре спроса внутри санкционного и несанкционного наборов товаров дополнительные расходы на душу населения в РФ составили указанную сумму», — отмечают эксперты.

Как известно, ряд европейских государств, а также Канада и США ввели в отношении России санкции экономического характера из-за оккупации Донбасса и Крыма.

Правительство РФ в свою очередь решило ввести ответные санкции, преимущественно продовольственного характера — запретив ввоз на территорию России определенного списка продуктов.

Напомним, 15 марта Нацбанк составил «черный список» банков с россгоскапиталом и рекомендовал СНБО применить к ним санкции.