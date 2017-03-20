Кровавый теракт в Ираке: смертник подорвал 23 человека

20.03.2017 21:38

В столице Ирака прогремел в результате которого пострадали около 80 человек

По меньшей мере 23 человека и ранены 45 человек, в результате теракта в Багдаде, передает Politeka, со ссылкой на AP.

Как сообщает агенство, теракт был осуществлен в коммерческом районе в юго-западном районе Багдада, населенный преимущественно шиитами.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за это нападение, однако, ИГИЛ до сих пор брал на себя все предыдущие теракты в столице Ирака.

В результате взрыва автомобиля в шиитском районе на юге Багдада погибли 23 человека и более 45 человек получили ранения.

Как писала Politeka, авиация Ирака ликвидировала шестерых иностранцев-главарей террористической организации ИГИЛ в результате авиаударов в Мосуле.

По информации разведки, среди уничтоженных главарей оказался некий гражданин России Абдул Карим ар-Русий, который носил прозвище Абу Самир. Он руководил так называемым «Батальоном Тарика ибн Зияда» в составе ИГИЛ.