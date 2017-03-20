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Миллион долларов получила учительница за особый подход к ученикам.
Педагог из Канады Мэгги Макдоннелл выиграла ежегодную "Мировую премию учителя" за значительный вклад в образовательную деятельность.
Церемония награждения состоялась в Дубае. Имя победительницы объявил астронавт Томас Паске. Он прямо из космоса вышел на видеосвязь с Землей, пишет 24 канал.
Мэгги Макдоннелл преподает в отдаленном арктическом селе Салуит в Канаде. В поселение можно добраться только на самолете. Из-за сурового климата и изолированности там процветает алкоголизм и наркомания. А за последний год произошло шесть самоубийств.
За шесть лет работы в Салуите Мэгги Макдоннелл разработала несколько учебных программ. А чтобы помочь молодежи преодолеть вредные привычки, открыла спортзал.
"Меня преследует одно воспоминание: как я вижу, что канадские подростки, в прямом смысле этого слова, выкапывают яму в тундре и прячут своего товарища. Пока я не переехала в Салуит, я даже не подозревала о таких реалиях в Канаде", - сказала лауреат "Мировой премии учителя".
Теги: Донбасс, учитель, миллион
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