Российское судно «потопило» траулер: спасатели ищут людей

20.03.2017 20:10

Торговое судно из России столкнулось с рыболовецким траулером у берегов Барселоны (Испания)

Об этом Politeka стало известно из сообщения газеты La Razón.

Экстренные службы Испании спасли двоих из четырех людей, которые находились на борту испанского судна. Продолжаются поиски остальных двух.

Как сообщили в порту Барселоны, в результате ЧП траулер затонул и находится на большой глубине.

Как писала Politeka, американские разведчики заметили разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» у базы подводных лодок Военно-морского флота США.

После этой информации президент США Дональд Трамп пообещал потопить российский корабль.

Напомним, в феврале текущего года американские военные и сотрудники разведки назвали появление «Леонова» у берегов США, в частности рядом с крупнейшей военно-морской базой в Норфолке, штат Вирджиния, как проявление слабости, а не силы.