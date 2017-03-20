Стало известно, когда воссоединится семья Трампов

20.03.2017 07:32

Первая леди США Мелания Трамп с сыном планируют переехать под крышу Белого дома

Как пишет Politeka со ссылкой на TMZ, об этом стало известно от информированных источников.

Согласно информации, переезд Мелании вместе с младшим сыном американского лидера Берроном в Вашингтон ориентировочно планируется на июнь месяц этого года.

Отмечается, что такая дата связана с завершением учебного года сына Дональда Трампа в одной из начальных школ Нью-Йорка.

В то же время источники не исключают, что жена и сын президента США могут отстрочить переезд в Белый дом на неопределенный срок, однако они «абсолютно точно» переедут.

В качестве подтверждения своих заявлений источники утверждают, что семья Трампов уже даже подыскала новую школу для Беррона в Вашингтоне.

Как известно, Мелания Трамп вместе с младшим сыном президента США после его инаугурации 20 февраля 2017 года остались жить в Нью-Йорке.