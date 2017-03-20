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«Зеленое» нападение на Навального: появились новые фото, видео
В российскм Барнауле совершили нападение на оппозиционного политика Алексея Навального
Об этом передает Politeka со ссылкой на блог политика.
Сообщается, что политика облили зеленкой на открытии его предвыборного штаба.
«Это странное предположение Кремля: облить меня зеленкой, чтобы я не ездил по стране и не организовывал митинги. Да так в сто раз круче», — написал Навальный.
Оппозиционер отметил, что лучше всего зеленку смывает муравьиная кислота.
«Смущают зубы. Они пока тоже зеленые, но, надеюсь, побелеют», — шуточно добавил он.
Также Навальный добавил, что нападавший на него мужчина скрылся на автомобиле, который уехал к зданию краевой администрации.
Ранее Politeka сообщала, что накануне Навального также атаковали в Новосибирске. Во время митинга против повышения тарифов на коммуналку, неизвестный забросали оппозиционера яйцами.
Теги: политика, Донбасс, нападение, зеленка, Навальный
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