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В США рассказали, как падет режим Путина

22.03.2017 12:40
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В США рассказали, как падет режим Путина

Когда вследствие ухудшения экономической ситуации недовольство россиян станет зашкаливать, появятся возможности для смены власти. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил американский политолог Джейсон Смарт.

"В США очень много нефти, и каждые пару месяцев мы находим новые месторождения. Для России как страны, экономика которой зависит от цены на нефть, это очень плохо. Цена на нефть будет постепенно снижаться. И люди в России будут жить все хуже и хуже", – отметил Смарт.

По его словам, это самая большая проблема президента России Владимира Путина.

"Российский народ будет недоволен. И когда недовольство станет зашкаливать, появятся возможности для смены власти в России", – подытожил Смарт.

Источник from-ua.com



Теги: США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, власть
 
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