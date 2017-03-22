В США рассказали, как падет режим Путина

22.03.2017 12:40

Когда вследствие ухудшения экономической ситуации недовольство россиян станет зашкаливать, появятся возможности для смены власти. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил американский политолог Джейсон Смарт.

"В США очень много нефти, и каждые пару месяцев мы находим новые месторождения. Для России как страны, экономика которой зависит от цены на нефть, это очень плохо. Цена на нефть будет постепенно снижаться. И люди в России будут жить все хуже и хуже", – отметил Смарт.

По его словам, это самая большая проблема президента России Владимира Путина.

"Российский народ будет недоволен. И когда недовольство станет зашкаливать, появятся возможности для смены власти в России", – подытожил Смарт.

Источник from-ua.com