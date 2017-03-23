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В Антверпене полиция предотвратила теракт

23.03.2017 18:50
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В Антверпене полиция предотвратила теракт

Полиция Бельгии в центре Антверпена остановила автомобиль, который на большой скорости пытался въехать в толпу людей.

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на бельгийское издание Tijd.

Полиции удалось остановить подозрительный автомобиль, когда он пытался наехать на людей на одной из центральных улиц города.

Сообщается, что на автомобиле были французские номера.

Полиция задержала водителя североафриканского происхождения. Отмечается, что он был в камуфляже.

Сейчас автомобиль проверяют на предмет взрывчатки. Вокруг создан периметр безопасности.

Напомним, накануне в Лондоне произошел теракт с использованием автомобиля, который сначала врезался в пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем въехал в ограждение возле британского парламента.

Водитель автомобиля с ножом напал на полицейских.

В результате теракта погибли четверо людей, по меньшей мере 40 получили ранения.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, полиция, теракт
 
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