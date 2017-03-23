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В России приняли беспрецедентное решение по «Евровидению»
Российские «Вести» сообщили о том, что Россия отказывается от трансляции полуфиналов и финала музыкального конкурса Евровидение в Киеве, который пройдет в мае, сообщает replyua.net.
Руководители всех крупнейших медиахолдингов России накануне сделали заявления о том, что в 2018 году, вне зависимости о того, где пройдет следующий конкурс Евровидение, Россию на нем сможет представить только Юлия Самойлова, и это даже не зависит и от того, кто будет организатором – Первый канал или ВГТРК. Впрочем, об этом рассказало только руководство «Вестей», а на Первом канале пока официально не подтверждали информацию о том, что канал не станет осуществлять прямые трансляции Евровидения.
В этом году, так же, как и несколько предыдущих лет, Евровидение должен был освещать именно Первый канал. Другие источники отметили, что пока руководство главного российского канала не обсуждало отмену трансляции конкурса, однако не исключено, что такие меры будут приняты. Напомним, что накануне СБУ запретила Юлии Самойловой въезжать на территорию Украины в течение трех лет.
Теги: Россия, Донбасс, Евровидение
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