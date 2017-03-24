Американец устроил масштабный пожар из-за книг — видео

24.03.2017 22:39

Стало известно, что причиной одного из крупнейших пожаров в штате Флорида, стали книги

Как передает Politeka со ссылкой на CNN, один из жителей населенного пункта Брайсвилл в округе Нассау устроил масштабный лесной пожар, сжигая книги.

Все началось с того, что мужчина решил просто уничтожить несколько старых книжек, однако не учел, что сильный ветер подхватит искры и в результате небольшой костер на заднем дворе превратится в ужасный пожар.

По итогу пожар уничтожил множество автомобилей, жилых домов и деревьев на площади в 280 гектаров.

Этот пожар стал самым наиболее разрушительным в округе Нассау с 1998 года. Спасатели и пожарные рассчитывают полностью ликвидировать оставшиеся очаги пожара до конца недели.

Тем временем, виновнику возгорания придется выплатить штраф, возместить убытки пострадавшим, а также оплатить счет лесного хозяйства за понесенный ущерб.