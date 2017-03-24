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Лидер КНДР совершил крупнейшее ограбление банка в истории

24.03.2017 09:39
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Лидер КНДР совершил крупнейшее ограбление банка в истории

Федеральная прокуратура Соединенных Штатов подозревает лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в ограблении центробанка Бангладеш

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Politeka.

Прокуратура считает, что Пхеньян организовал кражу $81 млн со счета центробанка в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в прошлом году.

По данным газеты, в Министерстве юстиции США в свою очередь предполагают, что непосредственно исполнителями этого киберпреступления были китайские хакеры.

Далее эти деньги, пишет WSJ, были переведены на счета в банки Филиппин и отмыты через казино. Часть суммы уже найдена, но судьба большей остается неизвестной.

Напомним, хакеры провели ограбление, используя недостаточную систему контроля в бангладешском банке, Федеральной резервной системе Нью-Йорка и международной системе денежных переводов SWIFT. На работу последней они влияли с помощью сети сообщений системы.

Между тем, пока неизвестно будет ли американский Минюст предъявлять обвинения северокорейским чиновникам. Представители ведомства и нью-йоркской ФРС на просьбы о комментариях не отвечают.



Теги: Донбасс, банк, ограбление, Ким Чен Ир, КНДР
 
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