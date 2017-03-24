Приостановление деятельности «Свидетелей Иеговы» в России: что дальше

24.03.2017 09:57

Приостановление деятельность головной организации «Свидетелей Иеговы» в России может повлечь за собой следующий шаг

Деятельность организации могут полностью запретить в России, считает член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте Роман Силантьев, передает Politeka со ссылкой на «РИА Новости».

В четверг, 23 марта, Минюст РФ сообщил, что религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» теперь числится в списке религиозных объединений, работа которых приостановлена «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Окончательное решение о том, запрещать ли работу организации в России, верховный суд примет 5 апреля.

При этом эксперт допускает полное прекращение деятельности «Свидетелей» в России.

«Были случаи, когда их лишали статуса юрлица, как, например, в Москве. На данный момент то, что деятельность приостановили — это шаг к признанию их деятельности экстремистской», — добавил Силантьев.

Отметим, на сайте «Свидетелей Иеговы в России» говорится, что документов о подаче иска Минюстом организация не получала.