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Российский журналист рассказал, как Путин просчитался с Трампом
Российский журналист Александр Сотник считает, что президент России Владимир Путин допустил стратегическую ошибку, делая ставку на главу Белого дома Дональда Трампа в отношениях с США
Как пишет Politeka со ссылкой на «7 Дней».
По его мнению, Путин недооценил влияние окружения Трампа на президента и перегнул палку с дерзкими выпадами в адрес США, что невероятно разозлило американский истеблишмент.
«Американский истеблишмент в ярости. Так его еще никто никогда не унижал. И глотать подобное унижение он не намерен. Отныне риторика по отношению к России будет изменена в сторону абсолютного непринятия. По всем вопросам. Возможность компромиссов более рассматриваться не будет, а малейший шантаж станет восприниматься как объявление войны», — считает Сотник
Также журналист подчеркнул, что отличия между экс-президентом США Бараком Обамой и Трампом, которого «ежели обидеть – можно и до вечера не дожить».
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин
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