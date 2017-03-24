Северная Корея готовится к испытанию ядерной ракеты

24.03.2017 12:03

Корейская народная демократическая республика (КНДР) завершила подготовку к новым ядерным испытаниям и готова провести их в течение нескольких часов после приказа главы государства Ким Чен Ына.

Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на анонимный источник в министерстве обороны Южной Кореи, пишет Апостроф.

Также источник отметил, что ядерные объекты КНДР находятся под пристальным наблюдением вооруженных сил Южной Кореи и американских военных.

Ранее в СМИ сообщали, что по оценкам военных из США, Северная Корея может провести ядерное испытание в конце марта.

Северная Корея провела уже пять ядерных испытаний, два из них были осуществлены в прошлом году, это были взрывы на ядерном полигоне Пунгери в провинции Хамген-Пукто. Сейчас в этих краях закончили рыть тоннели, но повышенной активности там не наблюдается.

Источник: from-ua.com