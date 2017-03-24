Последние новости раздела
- В России горит Казанский пороховой завод. ВИДЕО10:15
- Путин пообещал Ле Пен не вмешиваться в "электоральный процесс" во Франции09:40
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- Американец устроил масштабный пожар из-за книг — видео22:39
- США вводят новые правила получения виз: проверят всю подноготную22:03
- Российский журналист рассказал, как Путин просчитался с Трампом21:46
- Еще одной важной персоне из РФ запретили приезжать в Украину15:10
- Объединение с Россией: о чем Ле Пен вещает в Москве12:41
- Северная Корея готовится к испытанию ядерной ракеты12:03
- Главнокомандующий НАТО решил передать Украине летальное оружие11:45
США вводят новые правила получения виз: проверят всю подноготную
24.03.2017 22:03
Государственный департамент поручил американским посольствам и консульствам утвердить новые критерии для тщательной проверки граждан перед выдачей виз в Соединенные Штаты.
В частности, у людей, которых подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство", будут проверять аккаунты в социальных сетях, сообщает Обозреватель со ссылкой на Associated Press.
Соответствующая мера также коснется граждан, которые бывали на захваченных ИГИЛ территориях.
Помимо этого, сотрудников посольств или консульств обяжут задавать запрашивающему визу гражданину ряд вопросов о его прошлом.
Соответствующе поручение Госдепа дополняет решение президента США Дональда Трампа об ужесточении процедуры въезда в страну.
Теги: США, Донбасс, правила, виза
Читайте также:
- Попасть в Америку станет проще
- В США создают компьютерную игру по известной украинской поэме (ВИДЕО)
- Главарь террористов заявил, что Штаты проиграют войну с ДНР
- В Далласе убийцы полицейских заминировали окрестности (ВИДЕО)
- Президент США: "Россия и сепаратисты должны сложить оружие и прекратить запугивать Украину"
- В США скончался всемирно известный мексиканский певец
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов10:35
- Из-за взрыва в Балаклее изменено движение поездов в Донецкую и Луганскую области 09:21
- Завтра ночью Украина перейдет на летнее время, которое совпадает со временем на ОРДЛО 08:55
- Руководство "Азовстали" прокомментировало "сенсацию" о поставках угля из оккупированного Донбасса в Украину08:15
- Боевики эксплуатируют жителей Харцызска 07:54
- Прифронтовая Красногоровка: на грани войны и мира20:18
- В Донецке "штаб ДНР" обстреляли из гранатомета16:35
- В районе Кадиевки оккупанты оборудуют позиции 122-мм артиллерии, - ИС15:43
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе 13:30
- Мариуполь сотрясла серия мощных взрывов13:10
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов10:35
- В России горит Казанский пороховой завод. ВИДЕО10:15
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО09:54
- Путин пообещал Ле Пен не вмешиваться в "электоральный процесс" во Франции09:40
- Из-за взрыва в Балаклее изменено движение поездов в Донецкую и Луганскую области 09:21
- Завтра ночью Украина перейдет на летнее время, которое совпадает со временем на ОРДЛО 08:55
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- Руководство "Азовстали" прокомментировало "сенсацию" о поставках угля из оккупированного Донбасса в Украину08:15
- Боевики эксплуатируют жителей Харцызска 07:54
- Свершилось! "Укрзализныця" избавится от старых одеял и перьевых подушек 07:25
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО
- Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе