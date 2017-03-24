США вводят новые правила получения виз: проверят всю подноготную

24.03.2017 22:03

Государственный департамент поручил американским посольствам и консульствам утвердить новые критерии для тщательной проверки граждан перед выдачей виз в Соединенные Штаты.

В частности, у людей, которых подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство", будут проверять аккаунты в социальных сетях, сообщает Обозреватель со ссылкой на Associated Press.

Соответствующая мера также коснется граждан, которые бывали на захваченных ИГИЛ территориях.

Помимо этого, сотрудников посольств или консульств обяжут задавать запрашивающему визу гражданину ряд вопросов о его прошлом.

Соответствующе поручение Госдепа дополняет решение президента США Дональда Трампа об ужесточении процедуры въезда в страну.