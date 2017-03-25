День Свободы в Беларуси: из-за силовиков может вспыхнуть международный скандал

25.03.2017 19:20

В Минске во время разгона акции ко Дню Свободы Беларуси полицейский спецназ жестоко избил журналиста из Франции, при этом репортер из Британии пропал без вести. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на социальные сети. "Я был вместе с двумя журналистами, француженкой и британцем. Француженка получила удар по челюсти и "мне по**й" в ответ на "пресса, пресса!", но паспорт французский спас. А вот британец куда-то пропал, не можем найти никак", — рассказал белорусский журналист Dzmitry Halko в своем Facebook.

В свою очередь, другие пользователи сети распространили это сообщение в надежде найти британца, но никаких данных о нем все еще нет. Тем временем, по сообщениям журналистов, на акции в Минске были задержаны до тысячи человек,