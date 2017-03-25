Евросоюз подписал Римскую декларацию после Brexit'a: как обновленный ЕС будет жить без Британии

25.03.2017 15:15

Лидеры 27 стран-членов Евросоюза подписали Римскую декларацию по будущему союза после выхода из его состава Великобритании. Об этом пишет "Диалог.UA", ссылаясь на "Польское радио".

Сегодня, 25 марта, в Риме 27 лидеров государств Европейского Союза, в том числе и Польши подписали совместную декларацию, которая определяет будущее Европейского Союза. "Мы будем работать совместно, в зависимости от потребностей и на разных скоростях, одновременно уходя в том же направлении", - отмечается в Римской декларации. "Евросоюз - нераздельный и неделимый", - говорится в документе.

Церемония на римском холме в Капитолии напоминает о 60-й годовщине подписания Римских договоров, которые дали начало евроинтеграции. Участие в торжествах приняли лидеры 27 государств Евросоюза, однако без Великобритании, которая готовится покинуть Сообщество.

Совместный документ определяет направления развития Евросоюза и подчеркивает предыдущие достижения евроинтеграции. "Сделаем Европейский Союз сильнее и более устойчивым благодаря еще большему единству и солидарности между нами и соблюдению общих принципов", - говорится в документе. "Отдельно друг от друга мы остались бы изолированными через глобальную динамику. Итого имеем больше возможностей влиять на нее и защищать наши общие интересы и ценности", - подчеркнули главы государств и правительств.

"Будем работать совместно, в зависимости от потребностей и на разных скоростях, с разной интенсивностью, одновременно уходя в том же направлении, как делали это в прошлом, согласно Договорам, не отказывая тем, кто захочет присоединиться позже", - заявили лидеры государств Евросоюза.

Лидеры ЕС обязались в декларации работать для достижения четырех целей: увеличение безопасности на основе защиты внешних границ и борьбы с терроризмом, обеспечение экономического роста, поддержки социальной политики, а именно борьбы с безработицей и социальной изоляцией, укрепление ЕС на международной арене.